Hojlund, il pressing dell’Inter dopo il Mondiale per Club: lui ha già detto sì! – CdS

L’Inter non molla la pista che porta a Hojlund. Il giovane centravanti danese del Manchester United è uno dei nomi caldi per completare il reparto offensivo nerazzurro in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, alle spalle della collaudata coppia Lautaro-Thuram, la dirigenza sta cercando una terza punta affidabile e pronta all’uso.

PER L’ATTACCO – Il futuro di Rasmus Hojlund è legato a doppio filo alle mosse di mercato del club inglese, che ha appena chiuso l’acquisto di Matheus Cunha per oltre 70 milioni di euro. L’arrivo del brasiliano rischia di ridurre ulteriormente lo spazio per Hojlund, già ai margini nell’ultima stagione sotto la guida di Amorim. I numeri parlano chiaro: appena 4 gol in 32 presenze in Premier League e una fiducia mai pienamente guadagnata. L’Inter osserva e aspetta, ma non resta immobile. Il giocatore, tramite i suoi agenti, ha già espresso gradimento per la destinazione nerazzurra, attratto dalla possibilità di tornare protagonista in un ambiente che conosce, con la Champions League sullo sfondo. I contatti tra le parti sono continui, ma la distanza resta sulla formula: lo United apre solo a una cessione definitiva (valutazione intorno ai 40-45 milioni), mentre l’Inter spinge per un prestito con diritto di riscatto, per mantenere flessibilità sul budget.

Inter, non solo Hojlund: anche Bonny nel mirino

ATTACCO DA RISTRUTTURARE – Oltre a Hojlund, resta vivo l’interesse per Bonny del Parma: per il giovane francese servirebbero almeno 20 milioni, salvo contropartite tecniche. L’idea è chiudere uno dei due colpi subito dopo la conclusione del Mondiale per Club, dove l’Inter è impegnata sotto la guida del neo tecnico Cristian Chivu. Con il ritiro estivo previsto tra fine luglio e inizio agosto, i dirigenti vogliono consegnare al nuovo allenatore una rosa completa, pronta a testarsi prima del debutto ufficiale del 24 agosto in campionato. Hojlund rappresenta molto più di una scommessa: è il nome per completare l’attacco con forza, profondità e gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia