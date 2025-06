Hojlund più Bonny, il piano dell’Inter. E Taremi è in uscita – CdS

Dalla rivoluzione in panchina, con Fabregas pronto a subentrare a Simone Inzaghi, a quella in attacco. L’Inter pensa a Rasmus Hojlund e Yann-Ange Bonny. Tre quinti di attacco si prepara a lasciare Milano. Tra questi pure Mehdi Taremi.

ATTACCO CHE CAMBIA – A prescindere dall’allenatore, che a meno di clamorosi scenari sarà Cesc Fabregas, l’Inter doveva comunque rivoluzionare il suo attacco. Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa andranno via a scadenza di contratto e adesso anche Taremi è in uscita. Da capire la prossima destinazione dell’iraniano. A proposito dell’attaccante ex Porto si è espresso nelle ultime ore ai nostro canali il giornalista di Tasnim News Hatam Shiralizadeh. Ecco perché bisognerà comprare due attaccanti da porre al fianco dei titolari Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il francese, ieri, è stato il primo giocatore a salutare Simone Inzaghi. Sono due i nomi in voga per rafforzare e ringiovanire l’attacco nerazzurro: Hojlund e Bonny.

Hojlund e Bonny per l’attacco dell’Inter. Taremi, Arnautovic e Correa via

LE IDEE – Per quanto riguarda Hojlund, l’attaccante danese ha superato Joshua Zirzkee nelle gerarchie. L’Inter ha già avviato i contatti con il suo entourage per sondare il terreno. Con il Manchester City si potrebbe lavorare su un prestito. Quanto a Bonny, l’interesse dell’Inter non è una novità. Ma dalle parti di Viale della Liberazione non sono disposta a sacrifici economici eccessivi di fronte alle richieste del Parma. Oltretutto c’è da fare i conti con la concorrenza del Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia