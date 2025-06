Hojlund piace all’Inter: apertura del giocatore, ma serve pazienza – SI 

Nel mentre negli Usa si pensa alla prima partita del Mondiale per Club, in casa Inter si pensa anche al mercato estivo. A metà tra Bonny, del Parma, e l’interesse concreto per Hojlund.

INTERESSE – L’Inter continua a monitorare il mercato degli attaccanti e guarda con interesse alla situazione di Rasmus Højlund, attualmente al Manchester United. L’attaccante danese, ex Atalanta, avrebbe manifestato gradimento per un ritorno in Italia, aprendo concretamente alla possibilità di vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, Højlund vedrebbe di buon occhio l’ipotesi Inter, nonostante nelle ultime settimane sia stato accostato a diversi club di Serie A. Tuttavia, qualsiasi trattativa con lo United si preannuncia complessa, sia per la valutazione del cartellino che per l’ingaggio del giocatore, e richiederà tempi non brevi.

Inter, non solo Hojlund! Si stringe con il Parma

CONTATTO PARMA – Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra sta portando avanti i contatti per Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma. L’obiettivo è rafforzare il reparto offensivo con un profilo futuribile, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per provare l’affondo su Højlund nelle prossime settimane. Dopo un’annata di alti e bassi in Premier League, il centravanti danese sembra pronto a rilanciarsi in un ambiente che già conosce, ma il via libera dello United resta al momento il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione.