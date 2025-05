Hojlund obiettivo principale per l’attacco dell’Inter! Non l’unico rinforzo – TS

L’Inter è già proiettata verso la prossima stagione e lavora per rinforzare il reparto offensivo. In attesa della finale di Champions League contro il PSG, la dirigenza nerazzurra è attiva sul mercato per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo importante. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il nome principale ad oggi è quello di Rasmus Hojlund.

PRIMO OBIETTIVO – Rasmus Hojlund, attualmente al Manchester United, è diventato il primo obiettivo del club nerazzurro per completare il pacchetto offensivo. Già conosciuto e apprezzato in Serie A per l’ottima stagione disputata con l’Atalanta, Hojlund ha vissuto un’annata di alti e bassi in Inghilterra, ma il suo talento e le sue qualità fisiche restano fuori discussione. Potente, rapido, e con una naturale propensione al gioco in profondità, il danese rappresenterebbe il profilo ideale per affiancare Lautaro Martinez o Marcus Thuram, e offrire soluzioni dinamiche anche in un eventuale tridente.

Hojlund obiettivo di mercato dell’Inter, ma la trattativa non è semplice

INTERESSE – La trattativa non sarà semplice. Lo United ha investito quasi 75 milioni di euro per acquistarlo meno di un anno fa e non è intenzionato a svendere. L’Inter segue con attenzione la situazione, anche perché il club inglese potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto o a una formula creativa, qualora decidesse di rinnovare il proprio reparto offensivo con nuovi innesti. In parallelo, l’Inter continua a monitorare anche Ange-Yoan Bonny del Parma, individuato come possibile vice-Thuram.

Fonte: Federico Masini