Hojlund obiettivo concreto dell’Inter! La prima proposta – Sky

Rasmus Hojlund non viene da una stagione proprio positiva con il Manchester United. L’attaccante ha fatto male, ma l’Inter lo segue e sta lavorando per portarlo a Milano. Luca Marchetti ha dato aggiornamenti su Sky Sport.

CAMBIAMENTO – Queste ore sono un terreno nuovo per il tifoso dell’Inter. La società sta completamente cambiando via, quella tracciata con Simone Inzaghi è stata abbandonata dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg. La trattativa per il nuovo allenatore sembra ormai fatta: il nome è quello di Cristian Chivu, che ha già firmato e verrà annunciato nei prossimi giorni. Stavolta però la vera novità riguarda il mercato, in particolare Rasmus Hojlund.

OBIETTIVO – Marko Arnautovic e Joaquin Correa lasceranno a breve l’Inter. Entrambi sono a scadenza di contratto il 30 giugno del 2025 e non parteciperanno nemmeno al Mondiale per Club. La società perciò vuole lavorare per portare un nuovo attaccante alla corte del prossimo allenatore Chivu. Un nome è quello del danese del Manchester United ed ex Atalanta. Luca Marchetti ha confermato: «Hojlund è un obiettivo dell’Inter. Si sta ragionando con il Manchester United già per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo legato a determinate condizioni. In questo momento è una possibilità».