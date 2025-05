Hojlund, nome nuovo per l’attacco dell’Inter! Assalto in estate? Lui e un altro in uscita

Hojlund torna al centro del mercato italiano. Dopo essere stato accostato a Juventus e Napoli nei mesi scorsi, l’attaccante danese del Manchester United è ora finito nel mirino dell’Inter, alla ricerca di volti nuovi per rinnovare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. A rivelarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

PER L’ATTACCO – Il nome di Rasmus Hojlund non è certo nuovo ai tifosi italiani. Dopo una buona stagione all’Atalanta nel 2022/23, il centravanti danese è stato acquistato dal Manchester United per oltre 70 milioni di euro. La sua prima stagione in Premier League è stata altalenante, segnata da alcuni sprazzi di talento ma anche da periodi di difficoltà, complici le prestazioni altalenanti dei Red Devils e l’ambientamento non immediato nel calcio inglese. Con Correa e Arnautovic in uscita a fine stagione, l’Inter ha bisogno di rinnovare l’attacco e punterà su due nuovi innesti. Hojlund rappresenta un profilo ideale per il progetto nerazzurro: giovane, fisico, già esperto del calcio italiano e con ampi margini di crescita. Il nodo principale resta il costo del cartellino, ma molto dipenderà anche dalle scelte del Manchester United e dall’eventuale cambio in panchina.

Holjund come Zirkzee, l’Inter monitora entrambi

DAL MANCHESTER UNITED – Parallelamente, l’Inter continua a monitorare anche Joshua Zirkzee, altra vecchia conoscenza della Serie A reduce da un’ottima stagione al Bologna. Il futuro dell’olandese è legato alla clausola da 40 milioni di euro, che ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Il mercato nerazzurro, insomma, è pronto a decollare. E tra i nomi segnati sul taccuino della dirigenza interista, quello di Rasmus Hojlund torna prepotentemente d’attualità, a dimostrazione che l’Italia, e l’Inter, non hanno dimenticato il talento esplosivo del giovane danese.

Fonte: Fabrizio Romano