Hojlund, l’Inter non molla: messaggi in codice e ostacolo – CdS

L’Inter non molla la pista Rasmus Hojlund, nonostante le parole dello stesso danese espresse al termine della partita contro l’Irlanda del Nord in patria. Il club nerazzurro lo pone ancora come obiettivo primario per l’attacco, ma c’è da superare un ostacolo.

MESSAGGI – Nelle scorse Hojlund ha parlato in patria del suo futuro, chiudendo, apparentemente le porte ad un possibile rientro in Italia per l’Inter. Ma se non sono parole di facciata, poco ci manda. Anzi, secondo il Corriere dello Sport, dietro quelle frasi si cela un messaggio, diretto più che alla Beneamata, al Manchester United, sua squadra di appartenenza. Una sorta di invito a proseguire nei dialoghi con il suo entourage. E l’Inter di contatti nelle ultime settimane li ha avuti, eccome. Il ragazzo piace al club interista, che lo ha messo nel mirino come nuova terza punta alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’Inter non avrà più Marko Arnautovic, che ha rivelato il suo futuro mandando anche in bocca al lupo a Cristian Chivu, e Joaquin Correa. Ma per Hojlund c’è un ostacolo da superare.

Hojlund-Inter, c’è un ostacolo ma i nerazzurri non mollano

LA SITUAZIONE – L’ostacolo per arrivare a Hojlund è la formula. Ad oggi la richiesta dell’Inter di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto non riscalda troppo il Manchester United, che preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Arrivato due estati fa in Inghilterra per circa 70 milioni di euro, oggi la cifra potrebbe aggirarsi sui 40-45 milioni. L’Inter non è intenzionata a fare un investimento di questo tipo. Ma le parti continueranno a lavorare. L’Inter non vuole mollare l’osso e spera di riportare in Italia il danese, che nell’ultima annata ha realizzato 10 gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia