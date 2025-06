Hojlund, l’Inter avvia i contatti con l’entourage! Primo vero approccio

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo importante in attacco, e uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nelle ultime ore l’Inter ha avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante danese per esplorare la possibilità di un trasferimento.

APPROCCIO – Rasmus Hojlund non ha vissuto una stagione semplice in Premier League, complice l’instabilità tecnica del club inglese e alcuni problemi fisici. Nonostante ciò, il talento dell’ex Atalanta resta indiscusso, e la Serie A potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per rilanciarsi. L’Inter, che conosce bene le sue qualità, è pronta a monitorare ogni sviluppo legato alla sua situazione contrattuale e alla volontà del Manchester United, che potrebbe aprire alla cessione in prestito. Il piano del club nerazzurro sarebbe proprio quello di inserire Højlund come alternativa di peso a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, in un reparto che vedrà sicuramente cambiamenti: Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in uscita, mentre i giovani Valentin Carboni e Pio Esposito sono considerati solo soluzioni di completamento.

Hojlund-Inter prima fase esplorativo, si entra nel vivo?

PRIME RICHIESTE – L’operazione non è semplice, ma neanche impossibile. Lo United non è contrario all’idea di un prestito se dovesse trovare un nuovo attaccante titolare sul mercato, e l’Inter si sta muovendo con cautela ma determinazione. La concorrenza, però, potrebbe arrivare anche da altri top club europei, attratti dal profilo giovane e internazionale del danese. Per l’Inter si tratterebbe di un ritorno importante in Serie A per un attaccante che a Bergamo aveva impressionato per forza fisica, velocità e senso del gol. I prossimi giorni saranno cruciali: l’interesse c’è, i contatti sono stati avviati. Ora si attende la mossa dello United.

Fonte: Fabrizio Romano