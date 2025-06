Hojlund-Inter, l’affare va avanti: Ausilio ha provato a chiudere subito! Una distanza – Sky

L’Inter ha provato l’affondo finale per Hojlund, ma si è scontrata con il muro del Manchester United. Il club nerazzurro, nelle ultime ore, ha tentato di chiudere l’operazione in extremis per consegnare subito il giovane attaccante danese a Chivu, in vista del Mondiale per Club. Un’operazione che avrebbe dato subito peso e profondità al reparto offensivo interista, ma che secondo Sky Sport, al momento resta bloccata.

IN STAND BY – La proposta dell’Inter per Rasmus Hojlund è chiara: prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che consentirebbe a Viale della Liberazione di valutare con calma il rendimento del classe 2003 prima di investire i 40-45 milioni di euro richiesti dal club inglese, cifra sulla quale, tra l’altro, le parti hanno già trovato un’intesa di massima. Ma il problema è proprio sulla formula. Il Manchester United, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciar partire Hojlund senza garanzie sul riscatto. Il club inglese preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo o, al massimo, accettare un prestito con obbligo di riscatto già fissato. In altre parole, vuole certezze economiche immediate, sia per esigenze di bilancio che per pianificare al meglio il proprio mercato in entrata.

L’Inter resta attenta, Ausilio pronto a chiudere! Hojlund aspetta il Manchester United

SI VA AVANTI – L’Inter, invece, resta ferma sulla sua posizione: no a vincoli rigidi. La volontà è quella di cautelarsi, anche alla luce del rendimento altalenante di Hojlund nella sua prima stagione in Premier League. Da qui il tentativo, respinto dallo United, di chiudere già ora l’affare in prestito con semplice diritto di riscatto. La trattativa non è interrotta, ma servirà ancora lavoro diplomatico per trovare un punto d’incontro. Il giocatore, dal canto suo, ha già dato il suo ok al trasferimento a Milano. Ora la palla passa nuovamente ai club.