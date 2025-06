Hojlund in uscita dal Manchester United! Un altro per Amorim

Rasmus Hojlund è uno degli oggetti del desiderio della dirigenza dell’Inter. L’attaccante è in uscita dal Manchester United e lo conferma una trattativa in corso secondo Sky Sport Deutschland.

MOVIMENTI – Joaquin Correa e Marko Arnautovic rappresentano già il passato in casa Inter. Uno è finito al Botafogo in Brasile e parteciperà al Mondiale per Club, l’altro attende la fine del contratto coi nerazzurri alla fine di questo mese. Il problema del reparto offensivo cresce per il torneo a causa della situazione complicata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran. L’attacco dell’Inter in questo momento ha bisogno di nomi dal mercato, ma ne avrà bisogno anche per la prossima stagione. Per questo motivo la società sta lavorando su diversi fronti, tra cui Rasmus Hojlund e Ange-Yoan Bonny.

IN USCITA – Il rapporto tra Ruben Amorim e Hojlund non è mai sbocciato definitivamente. L’allenatore portoghese gli preferisce Joshua Zirkzee e ha richiesto altri attaccanti dal mercato. Al Manchester United è arrivato subito Matheus Cunha e la dirigenza ha iniziato a parlare con l’Eintracht Francoforte per Hugo Ekitike. Questi movimenti confermano inevitabilmente che Hojlund non sarà parte probabilmente del progetto dei Red Devils. L’Inter guarda interessata e spera di strappare il sì del club al prestito per l’acquisto della punta danese.