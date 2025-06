Hojlund dopo Bonny! L’Inter fa sul serio in attacco – CdS

L’Inter vuole cambiare radicalmente il suo reparto offensivo. Ange-Yoan Bonny sarà il primo colpo, il secondo dipende da un fattore secondo il Corriere dello Sport ed è Rasmus Hojlund.

FATTA! – Siamo ai dettagli per l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, che sarà a breve un nuovo giocatore dell’Inter. 22 milioni di euro più bonus per arrivare ai 25 in prestito con obbligo di riscatto ad una condizione scontata. La formula è contorta e il Parma in tutto questo ha messo gli occhi anche su Sebastiano Esposito, valutato circa 7-8 milioni di euro. Il calciatore francese ha già accettato il trasferimento e il prossimo incontro porterà alla fumata bianca per la trattativa.

Hojlund il secondo nome per l’Inter!

IN EVOLUZIONE – Bonny però non sarà l’unico acquisto davanti. Nel caso in cui l’Inter riesca a cedere Mehdi Taremi il nome caldo è quello di Rasmus Hojlund. Il danese ha dato la disponibilità al trasferimento e vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza no in Inghilterra. Il Manchester United chiede cessione a titolo definitivo per 45 milioni di euro, il che rimane un’opzione impossibile per il club meneghino. L’Inter cercherà di smuovere i Red Devils con un prestito con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno