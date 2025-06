Hojlund e Bonny, con Chivu cambia il mercato dell’Inter? Priorità resta – Sky

Chivu presto sarà un nuovo allenatore dell’Inter, ma con lui in panchina cambieranno le strategie di mercato del club nerazzurro? Hojlund e Bonny restano gli obiettivi principali per l’attacco. La priorità di migliorare il reparto offensivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, non cambia.

MERCATO IN ENTRATA – Con l’arrivo ormai certo di Cristian Chivu, l’Inter ha già pianificato le prossime mosse in entrata. Dopo aver chiuso gli affari Sucic (dalla Dinamo Zagabria) e Luis Henrique (dal Marsiglia), il club di Viale della Liberazione intende ora consegnare al suo nuovo tecnico un attaccante di livello internazionale. I riflettori si accendono su Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 in forza al Manchester United, con un passato in Serie A nell’Atalanta. Le conferme sull’interesse dell’Inter per Hojlund sono arrivate nelle ultime ore: la dirigenza sta lavorando con i Red Devils per individuare la formula giusta. L’ipotesi più accreditata è un prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi, in modo da dilazionare l’investimento e rendere l’operazione sostenibile sul piano economico.

Hojlund e non solo, anche Bonny (che Chivu ha allenato)

RINFORZO IN ATTACCO – Prima di procedere, però, sarà fondamentale il parere di Chivu, che potrà valutare il profilo del danese anche in base alle esigenze tattiche del suo progetto. Non è da escludere, tuttavia, una soluzione alternativa: tra i nomi valutati c’è anche quello di Bonny, giovane punta del Parma, che proprio con Chivu ha lavorato nella seconda parte della scorsa stagione.