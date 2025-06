Hojlund allontana l’Inter: «Ho un contratto fino al 2030!»

Rasmus Hojlund ieri ha giocato la partita tra Danimarca e Irlanda del Nord, poi nel post-match ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro. C’entra l’Inter.

PRESTAZIONE – Rasmus Hojlund ieri ha giocato circa un’ora nella partita che ha visto la Danimarca prevalere contro l’Irlanda del Nord grazie alla vittoria per 2-1. L’attaccante non ha brillato ed è stato criticato duramente per la prestazione. Nel post-partita ha infatti detto: «Mi sarebbe piaciuto giocare meglio oggi. Ho grandi aspettative per me stesso e mi sarebbe piaciuto fare un po’ di più. Non vedo l’ora di giocare qualche minuto in più martedì e poi andare in pausa estiva».

MERCATO – L’Inter segue Hojlund ed ha già fatto una prima proposta al Manchester United per l’acquisto. La trattativa è reale e il club nerazzurro vorrebbe riportare l’attaccante in Italia. Il danese non è apprezzato da Ruben Amorim e ha inciso poco in Inghilterra da quando è partito quasi due anni fa. Lo stesso Hojlund però ha allontanato le voci di mercato: «Ho un contratto fino al 2030, quindi conto di restare al Manchester United… Penso che giocherò ancora lì. E le voci sull’Inter? Come vi ho già detto, cerco di stare lontano da tutto questo… So quali sono i fatti».

fonte: tipsbladet.dk