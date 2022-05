Hjulmand, l’Inter non molla la presa ma una difficoltà. C’è l’alternativa

Hjulmand è uno dei pezzi pregiati del Lecce che in questa stagione ha conquistato la Serie A. L’Inter lo segue e non molla la presa, ma c’è una difficoltà per arrivare al giocatore.

NEL MIRINO – L’Inter in questa sessione di mercato non si fatta trovare impreparata. Anzi, lo dimostrano gli affari legati ai vari Paulo Dybala, Henrikh Mkhitaryan, Kristjan Asllani e non solo. Proprio quest’ultimo ha l’identikit perfetto per il ruolo di vice Brozovic. A tal proposito, la dirigenza nerazzurra segue ormai da tempo il giovane Morten Hjulmand. L’Inter è la squadra che maggiormente si è mostrata interessata al calciatore e non ha ancora mollato il colpo. La vera difficoltà, però, è la valutazione che ne fa la società giallorossa, cioè di 20 milioni. Le qualità del ragazzo sono fuori discussione, ma difficilmente l’Inter spenderà una cifra simile per una figura sicuramente importante, ma non titolare. Per questo motivo la società nerazzurra pur tenendo d’occhio il calciatore danese, sembrerebbe aver puntato forte su Kristjan Asllani. Novità già nei prossimi giorni