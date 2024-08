Hermoso, che telenovela! Inter defilata? No: incontro in vista

Quella legata a Mario Hermoso si sta trasformando in una vera e propria telenovela di mercato. E se qualcuno afferma che l’Inter sia defilata, altri, come il collega Orazio Accomando di DAZN, confermano un nuovo incontro in vista con l’entourage.

RITORNO DI FIAMMA – Mario Hermoso, nonostante il suo status e il fatto che sia un giocatore senza contratto, è ancora senza squadra. Con tanto mercato specialmente in Italia. Su di lui, settimane fa, era forte il Napoli, che non ha poi affondato il colpo visto anche l’arrivo di Buongiorno. Poi l’Inter, con la pista andata via via raffreddandosi. Fino a oggi. Il motivo? Gli agenti avvistati oggi a Milano, con anche il Milan che ha messo il giocatore nel mirino.

Hermoso all’Inter? Che telenovela di mercato!

TELENOVELA DI MERCATO – Insomma, Mario Hermoso potrebbe tornare nell’orbita dell’Inter, ancora a caccia di un giocatore che a sinistra possa fornire un’alternativa in più. Ma la situazione si sta trasformando in una vera e propria telenovela di mercato. Se da una parte alcuni esperti di mercato affermano come lo spagnolo non sia nei piani di mercato dei nerazzurri, altri, come il collega di DAZN Orazio Accomando, conferma la voglia in Viale della Liberazione di chiudere per il giocatore. Tanto che, dopo l’incontro di oggi con l’entourage, è previsto un nuovo aggiornamento nei prossimi giorni. Non resta che aspettare gli sviluppi della situazione.