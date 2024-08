Hermoso, si riapre la pista Inter? Agente a Milano! Presto l’incontro

Il futuro di Mario Hermoso potrebbe presto prendere una svolta decisiva. Secondo quanto riportato dal collega Orazio Accomando di DAZN, il suo entourage è a Milano e presto incontrerà l’Inter e un’altra società.

CANALE RIAPERTO – L’entourage di Mario Hermoso è a Milano e presto incontrerà le dirigenze di Inter e Milan. Il giocatore, fresco di separazione dall’Atletico Madrid dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto, è ora libero di accasarsi a parametro zero, una situazione che ha suscitato l’interesse di diverse squadre in Europa. L’Inter, da tempo attenta alle mosse di Hermoso, ha però adottato un atteggiamento prudente. Nonostante l’interesse, il club nerazzurro ha messo temporaneamente in stand-by il dossier legato al difensore per valutare il mercato in cerca di soluzioni alternative. L’obiettivo della dirigenza è quello di individuare un profilo giovane e mancino che possa affiancare Alessandro Bastoni nella difesa a tre di Simone Inzaghi, fornendo un’opzione valida sul centro-sinistra all’occorrenza.

Hermoso e l’incontro con l’Inter, questione di DETTAGLI

L’AFFARE – Un incontro con l’entourage di Hermoso è infatti previsto per sondare la fattibilità dell’affare, con particolare attenzione alle richieste economiche del giocatore e alle eventuali condizioni contrattuali. Ma attenzione anche al Milan, che come l’Inter è interessata al giocatore e segue da tempo le vicende legate al calciatore. I rossoneri dopo l’arrivo di Pavlovic sono alla ricerca di un altro rinforzo nel reparto difensivo. La possibilità di acquisire un giocatore del calibro di Hermoso a parametro zero è un’opportunità per tutti i club, anche se i dettagli faranno la differenza, soprattutto quelli contrattuali e di… ingaggio.