Hermoso opzione in forte calo per l’Inter: rispunta una pista

Hermoso è (o forse è meglio definire era) uno dei profili valutati per il difensore dell’Inter 2024-2025, l’ultimo colpo per completare il reparto. Ma ora non sembra più d’attualità, tanto che si riparla di una possibilità scartata in precedenza.

OBIETTIVO CHE SALTA – L’Inter sta sempre più scartando i profili per la difesa oltre una certa età. Dopo Ricardo Rodriguez, dalla giornata di ieri ufficiale al Real Betis, ora anche quello di Mario Hermoso va messo da parte. Se n’era parlato a lungo, prima che emergesse che Oaktree ha una preferenza per qualcosa di più futuribile. Sempre che alla fine si vada realmente su un difensore, visto che non è da escludere che lo slot rimasto in rosa venga utilizzato in una maniera differente.

Hermoso ormai scartato dall’Inter: si rifà sotto un mercato già noto

SQUADRA DA CERCARE – Hermoso è svincolato dal 30 giugno, quando è scaduto il suo contratto con l’Atlético Madrid. È passato più di un mese e ancora non ha trovato squadra, forse anche per le richieste abbastanza esose che ha fatto a chi lo ha cercato (cinque milioni di euro, stando alle informazioni emerse). In Italia, oltre all’Inter, si era parlato di Bologna e Napoli ma anche queste ipotesi sono ormai da escludere. Secondo Sportitalia, per Hermoso si sta riaprendo l’opzione Arabia Saudita, mercato che gli può garantire un ingaggio più alto rispetto ai club europei. La formazione citata in questo caso è l’Al-Shabab, con contatti in corso seppur per il momento non in fase avanzata.