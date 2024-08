Hermoso da obiettivo Inter a rivale: accordo in Serie A da svincolato

Hermoso poteva giocare con l’Inter, invece lo farà contro. Il difensore spagnolo, svincolato da due mesi dopo la scadenza del contratto con l’Atlético Madrid, arriva in Serie A lo stesso.

IL TRASFERIMENTO – Prima l’Inter e poi il Napoli hanno cercato di prendere Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, classe ’95, era svincolato dallo scorso 30 giugno quando gli era scaduto il contratto con l’Atlético Madrid. Non si è arrivati a un accordo, con la pista dell’Arabia Saudita che sembrava essere quella giusta. Invece, alla fine, Hermoso giocherà proprio in Serie A e sarà a disposizione dopo la sosta per le nazionali.

Hermoso, accordo raggiunto: niente Inter ma arriva in Serie A

RIVALE INTER – Come annuncia Gianluca Di Marzio su Sky Sport, è fatta per il trasferimento a parametro zero alla Roma. Dopo che nelle ultime ore di mercato sono saltate clamorosamente le opzioni Kevin Danso (visite mediche non superate) e Tiago Djalò (bloccato dalla Juventus, poi rimandato indietro quando già era a Roma), i giallorossi hanno preso più tempo potendo tesserare gli svincolati anche a mercato chiuso. Con un’aggiunta: l’arrivo di Hermoso, che firmerà un contratto triennale, non esclude quello di Mats Hummels che è un altro dei giocatori liberi.