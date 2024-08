Hermoso, Inter defilata! Nessuna trattativa in corso: il motivo

Nonostante le recenti voci di mercato e la presenza dell’agente di Mario Hermoso a Milano, l’Inter non sembra interessata a ingaggiare il difensore spagnolo così come riportato da Fabrizio Romano.

NESSUNA TRATTATIVA – Mario Hermoso, attualmente svincolato, è in cerca di una nuova squadra dopo aver cambiato agenzia, affidandosi alla CAA Base, ma il club nerazzurro ha altre priorità per il reparto difensivo. Mario Hermoso, 28 anni, è stato uno dei nomi più discussi in questa fase di mercato, soprattutto per la sua disponibilità a parametro zero. Il difensore, noto per la sua versatilità e la capacità di giocare in più ruoli della diesa, sembrava poter essere un profilo adatto alle esigenze dell’Inter, alla ricerca di rinforzi per la difesa.

Nessuna trattativa al momento, Inter su altri profili

IDEE DIVERSE – L’agente del giocatore è stato avvistato a Milano, alimentando speculazioni su un possibile contatto con l’Inter, ma la realtà è che i dirigenti nerazzurri stanno esplorando altre opzioni sul mercato. L’Inter, infatti, è alla ricerca di profili diversi, probabilmente più giovani o con caratteristiche specifiche che si adattino meglio al sistema di gioco di mister Simone Inzaghi.