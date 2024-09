Hermoso, dopo l’Inter va in un’altra di Serie A: offerta da capogiro – CdS

Mario Hermoso durante il calciomercato estivo è stato accostato più volte all’Inter come alternativa a sinistra. Una pista mai scaldatasi, viste le richieste del giocatore. Che, come riporta il Corriere dello Sport, andrà a percepire un ingaggio importante in un’altra squadra di Serie A.

IN CHIUSURA – Accostato prima al Napoli, poi all’Inter e anche al Milan, lo svincolato Mario Hermoso – che ha lasciato a parametro zero l’Atletico Madrid – si prepara a iniziare la sua avventura in Serie A. Nonostante la chiusura del calciomercato, infatti, c’è ancora tempo per poter ingaggiare i giocatori svincolati. Lo spagnolo, nella giornata di ieri, era vicino ad accettare un’offerta dalla Turchia, del Galatasaray. 4,5 milioni netti a stagione con tanto di volo organizzato per Istanbul alle 20 di sera per effettuare le visite mediche e apporre la sua firma sul contratto. Offerta alzata però dalla Roma, con Mario Hermoso che ha finito per accettare la destinazione giallorossa. Un contratto decisamente importante, con cifre che fanno capire il motivo per cui l’Inter abbia lasciato perdere. Puntando tutto su un giovane come Tomas Palacios.

Fonte: Corriere dello Sport, Iacopo Aliprandi