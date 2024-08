Hermoso, in attesa dell’Inter un’altra si fa avanti. Ma c’è una priorità!

Mario Hermoso è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. L’ipotesi Inter non scompare del tutto ma anche un altro club estero si dimostra interessato.

OPINIONI – Fra tutti i nomi di difensori vagliati dall’Inter, quello di Mario Hermoso non è mai scomparso del tutto dai radar. La dirigenza di Viale della Liberazione è ancora alla ricerca di un innesto per il reparto difensivo, ma a venti giorni dalla fine della finestra estiva di mercato non si è ancora delineato nulla di concreto. Sul difensore spagnolo in ottica Inter le sensazioni sono contrastanti. C’è chi pensa che la dirigenza nerazzurra sia ancora fortemente interessata ad Hermoso, soprattutto considerando la ghiotta occasione che fornisce da svincolato dell’Atletico Madrid. Altri rumors di mercato, invece, danno l’Inter orientata verso profili più giovani e di prospettiva.

Hermoso, l’Inter non è l’unica interessata!

INTERESSE – Quel che è certo, per ora, è che l’agente di Mario Hermoso si è recato a Milano, dove è possibile si sia svolto un incontro con la dirigenza dell’Inter. Un’altra certezza, però, è che la squadra nerazzurra non è l’unica interessata al difensore dell’Atletico Madrid. Come spiega Fabrizio Romano sul proprio profilo X, infatti, il Manchester United ha preso in considerazione il trasferimento dello spagnolo. A bloccare il tutto, però, c’è una priorità del club inglese, ovvero trovare l’accordo con Noussair Mazraoui, calciatore ventiseienne del Bayern Monaco, dopo aver concluso la cessione di Aaron Wan-Bissaka al West Ham. Si attendono ora ulteriori sviluppi.