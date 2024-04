Hermoso, stessi piani con l’Atletico Madrid. Inter zero contatti

Il nome di Mario Hermoso è uno dei più recenti per quanto riguarda la difesa dell’Inter la prossima stagione. Un altro eventuale colpo a parametro zero, dal momento che non ci sono trattative in corso per il rinnovo con l’Atletico Madrid. Ma, secondo Fabrizio Romano, non ci sarebbero ancora contatti tra giocatore e nerazzurri.

SCELTA DIFENSIVA – Mario Hermoso è uno dei nomi che più intrigano l’Inter sul mercato dei difensori per la prossima stagione. 28 anni, spagnolo, in forze all’Atletico Madrid, il giocatore è in scadenza di contratto proprio in questo 2024. Su Twitter Fabrizio Romano sottolinea come non ci siano cambiamenti nei piani con l’Atletico Madrid, a dimostrazione che non sono previste trattative per prolungare il suo contratto. Una situazione che naturalmente interessa i nerazzurri, ma anche la Juventus.

Mario Hermoso, obiettivo ma senza contatti. Lavoro sottotraccia?

NESSUN CONTATTO – Fabrizio Romano frena però gli entusiasmi. Al momento, infatti, non sono nemmeno da segnalare contatti tra l’entourage di Mario Hermoso né con l’Inter, né con la Juventus. Un’ipotesi potrebbe essere il fatto che il giocatore stia ancora cercando di capire quello che potrà essere il suo futuro, ma anche di voler parlare di eventuali trattative soltanto al termine dello stress della stagione. Inoltre, in estate difficilmente sarà impegnato con la Spagna, considerando che la sua ultima esperienza in nazionale (5 le presenze totali) risale al 2019. Lasciandogli il tempo necessario per trattare e ottenere il miglior accordo possibile.

PROFILO IDEALE – In ogni caso quello di Mario Hermoso può essere il profilo ideale per l’Inter. Che da una parte andrebbe a ringiovanire il reparto difensivo, ma anche a coprire un ruolo che si sta rivelando una necessità. Ovvero quello di vice-Bastoni. Specialmente in vista di una lunga stagione come quella del prossimo anno. Un giocatore di esperienza come Hermoso, a parametro zero, sarebbe l’arrivo ideale per andare a rimpolpare al meglio la rosa di Simone Inzaghi e mantenere alto il livello di competitività della rosa.