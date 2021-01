Hazard, voci dalla Spagna: offerta dell’Inter! Il belga è a un bivio – Sport

Hazard è ormai un caso al Real Madrid. Secondo quanto riferito da sport.es, il belga potrebbe anche diventare un nome chiacchierato in questa finestra di calciomercato invernale. Il noto quotidiano spagnolo riferisce di un’offerta dell’Inter. Di seguito tutti i dettagli

CASO – Eden Hazard finora non è riuscito a sfondare al Real Madrid. Il belga, giunto a Madrid nel 2019 per 100 milioni di euro, ha giocato poco a causa di numerosi infortuni. Secondo sport.es, intorno all’ex Chelsea circolano anche tanti voci riguardanti la sua indisciplina nei confronti di una corretta alimentazione. Tutti aspetti che hanno inciso sul suo mancato rendimento. Nonostante Zinedine Zidane non voglia darsi per vinto, quello di Hazard rischia di diventare un nome chiacchierato in questa finestra di calciomercato invernale. E già da qualche settimana sono cominciate a circolare voci su una possibile offerta dell’Inter, scrive sport.es. Ora Hazard è a un bivio: esplodere definitivamente o certificare il fallimento.

Fonte: sport.es