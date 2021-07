Hateboer, l’Inter lo considera assieme a Bellerin. Atalanta ambiziosa – Sky

Hateboer è l’ultimo nome accostato all’Inter per il ruolo di laterale destro, profilo da trovare dopo la cessione di Hakimi. Luca Marchetti, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al mercato, spiega le difficoltà con l’Atalanta e con l’Arsenal per Bellerin.

CHI SULLA FASCIA? – Così Luca Marchetti: «L’Inter ha necessità di andare a prendere degli esterni, soprattutto a destra vista l’uscita di Achraf Hakimi. Si stanno valutando diversi profili: uno è Héctor Bellerin, che al momento l’Arsenal vuole cedere solo a titolo definitivo. Non c’è ancora l’apertura al prestito. La novità è quella di Hans Hateboer, preso in considerazione da parte dei dirigenti nerazzurri per andare a completare la rosa. In questo caso non ci sono stati contatti diretti con l’Atalanta, che ha dei pensieri ambiziosi: lo testimonia la campagna acquisti che ha cominciato a fare, con l’arrivo di Juan Musso. Però l’Inter abbiamo sempre detto che non ha fretta per andare a chiudere, anche dal punto di vista economico. Lo deve fare sempre ottemperando ai vincoli economici che la società ha definito con Oaktree: deve arrivare con una formula agevolata».