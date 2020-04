Hansen nel mirino delle big europee: pole Manchester City, Inter in corsa

Hansen è uno dei gioielli più attesi nel panorama europeo. Il Manchester City sta seguendo con grande attenzione l’attaccante, ma non è l’unico club a essere interessato al calciatore dell’Ajax. Grandi estimatori in Italia, tra cui l’Inter, come riporta il Guardian

OCCHIO AL TALENTO – Sontje Hansen si è messo in luce ai Mondiali U-17, quando, in Brasile, vinse il Golden Boot. Da allora, le prime presenze con l’Ajax in prima squadra hanno amplificato ancora di più le attenzioni sul talento. Il Manchester City ci ha messo gli occhi, considerandolo un possibile erede di Aguero e Gabriel Jesus. L’esborso è contenuto, intorno ai 6 milioni di sterline. Secondo quanto riportano in Inghilterra, anche l’Italia è in corsa: piace a Inter, Milan e Juventus. Occhio infine al Lipsia in Bundesliga.