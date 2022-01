Handanovic vuole certezze per il rinnovo, appuntamento a fine mercato – CdS

Il contratto di Samir Handanovic scade a fine stagione, per fine mercato secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport c’è già un appuntamento per discutere del rinnovo. L’attuale capitano nerazzurro vuole certezze, soprattutto dopo l’arrivo di Onana.

PARTIRE ALLA PARI – Handanovic al termine della stagione discuterà con la dirigenza nerazzurra per capire se i piani per la prossima stagione prevedono già che Onana sia il titolare e per lui un ruolo da vice, oppure se la competizione sarà aperta tra i due. Se l’ipotesi corretta fosse la seconda, allora il prolungamento sarebbe più vicino. In ogni caso l’Inter spingerà per convincerlo ad andare avanti insieme, almeno per un altro anno. Perderlo sarebbe pesante considerando i progressi compiuto nella gestione del pallone con i piedi, ma soprattutto alla luce della sua professionalità, e non si tratta solo della fascia al braccio ma del suo metterci sempre la faccia anche nei momenti peggiori.

Fonte: Corriere dello Sport