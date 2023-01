Handanovic via dall’Inter? Nel caso un favorito per la sostituzione – Sky

Handanovic è uno dei tanti giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno nella rosa dell’Inter. Per Sky Sport, se alla fine non si dovesse andare avanti con l’attuale capitano, c’è un portiere favorito per la sostituzione.

CAMBIO IN PORTA – Tre mesi fa esatti l’ultima partita – a oggi – di Samir Handanovic con la maglia dell’Inter. Giocò (male) contro la Roma, protagonista in negativo sui due gol subiti nella sconfitta per 1-2. Tre giorni dopo col Barcellona l’esordio di André Onana, che ha poi sempre giocato fino alla sosta. Non è scontato che Handanovic possa rinnovare il suo contratto, in scadenza al 30 giugno. Secondo Sky Sport, se la società dovesse scegliere di cambiare c’è un favorito fra i vari nomi fatti in queste settimane: Yann Sommer. Anche lo svizzero, come Handanovic, è in scadenza con il suo club ossia il Borussia Monchengladbach.