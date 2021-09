Handanovic traballa, l’Inter ha l’accordo con Onana: firma a gennaio? – CdS

Handanovic ora in bilico, l’Inter ha l’accordo con Onana. Il portiere, attualmente all’Ajax, secondo il Corriere dello Sport potrebbe firmare già a gennaio.

ACCORDO – Capitano sempre con sempre maggiore frequenza le giornate in cui il livello della prestazione di Handanovic si abbassa. I primi segnali di incertezza si erano già registrato la scorsa stagione, e l‘Inter già guardata attorno. La ricerca ha prodotto un accordo con Onana, portiere attualmente di proprietà dell’Ajax e in scadenza il prossimo giugno. Attualmente è ancora squalificato, ma il club olandese non pare disposto a rimetterlo in squadra. E allora attenzione perché l’Inter, che ha ancora un posto da extracomunitario libero, potrebbe ingaggiarlo già a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua