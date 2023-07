Handanovic svincolato, ma l’Inter può ripensarci: lo scenario − SI

L’Inter sta cercando di fare il punto della situazione per la zona della porta: André Onana è più lontano dal Manchester United, ma a far parlare è il futuro di Samir Handanovic. Lo scenario secondo SportItalia.

RIPENSAMENTI − L’Inter ha come priorità capire cosa succederà con André Onana. Per motivi economici, il Manchester United sembra aver frenato il suo pressing (vedi QUI). Nel mentre, però, il club nerazzurro ragiona anche sul secondo e sul terzo portiere. Innanzitutto, la volontà è quella di piazzare Ionut Radu (vedi QUI). Ma poi svincolati da due giorni restano Samir Handanovic e Alex Cordaz. Per entrambi, ma soprattutto per il primo, non è detto che non possa arrivare un nuovo contratto per un altro anno, nonostante la scadenza ormai superata. A riferirlo è SportItalia.