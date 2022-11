Handanovic in scadenza a giugno: chi bussa alla porta dell’Inter

La situazione della porta dell’Inter è in continua evoluzione. Dopo l’arrivo di Andrè Onana, Samir Handanovic ha perso il posto da titolare. Il futuro dello sloveno è ora in dubbio.

SALUTI – L’avventura di Samir Handanovic con l’Inter potrebbe essere verso la fine. Il portiere sloveno è sempre stato sicuro della sua titolarità. Con l’arrivo di Andrè Onana, è iniziato prima il dualismo poi l’infortunio ha sancito il ruolo in panchina. Handanovic si ritrova ora davanti a un bivio, con il contratto in scadenza a giugno 2023.

OPZIONI – Le opzioni per l’ormai ex capitano dell’Inter sono due. La prima è accettare un rinnovo di contratto, con uno stipendio più basso e il ruolo di secondo portiere. Probabilmente la scelta più economica e quindi preferita dalla società nerazzurra. L’altra vorrebbe dire non rinnovare con i nerazzurri e aspettare una nuova sfida, chiudendo la carriera altrove. È chiaro che le parti si incontreranno nei prossimi mesi per chiarire il futuro dello sloveno.

POST HANDA – Nel caso in cui Handanovic dovesse effettivamente salutare, l’Inter dovrebbe sostituirlo. Le ipotesi in casa sono forse un po’ rischiose. Il titolare sarebbe ovviamente Onana, gli altri portieri sotto contratto sono Alex Cordaz, Filip Stankovic e Ionut Radu. Stankovic potrebbe essere una scommessa, difficile però considerando la difficile stagione che sta vivendo il Volendam, squadra in cui è in prestito ora. In questi giorni si è parlato anche di Alessio Cragno come possibile secondo portiere (vedi articolo), considerato il poco minutaggio a Monza. L’unica certezza al momento è la presenza di Onana tra i pali nerazzurri.