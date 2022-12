Handanovic saluta l’Inter? La proposta indecente arriva dalla Serie B!

Samir Handanovic non è più sicuro del suo futuro all’Inter. Il portiere nerazzurro ha diverse strade tra cui scegliere per il proseguimento della sua carriera

PANCHINA – Samir Handanovic potrebbe salutare l’Inter dopo esserne stato il Capitano post Icardi. Il portiere sloveno ha perso quest’anno il ruolo da titolare. Con l’arrivo di Andrè Onana è finito in panchina, senza più rivedere il campo. Con il mercato di gennaio alle porte, si parla anche di quello che sarà il suo futuro, sempre più lontano da Milano.

PROPOSTA – Chi ha approfittato di questa situazione è stato Pippo Inzaghi. L’allenatore della Reggina, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbe fatto una “proposta indecente” ad Handanovic. Tutto ciò sarebbe accaduto in occasione dell’amichevole al Granillo con l’Inter. L’ipotesi rimane complicata, lo sloveno sarebbe protagonista sicuramente fino a giugno, però in Serie B. Più probabile che i calabresi vadano su altri profili. I nomi per la porta sono: Salvatore Sirigu, Etrit Berisha, Alessio Cragno e un altro interista, Andrei Radu.