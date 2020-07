Handanovic, rinnovo a un passo con l’Inter! Oggi la conclusione: i dettagli

L’Inter è ad un passo dal confermare Samir Handanovic tra i suoi pali anche in vista delle prossime stagioni. Il portiere ieri non ha brillato contro il Torino, ma è ormai vicinissimo il rinnovo di contratto. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da Gianluca Di Marzio durante “Sky Calcio Show L’Originale”

FIRMA VICINISSIMA – Fumata bianca per il rinnovo di Samir Handanovic. Nonostante il brutto errore di ieri, il portiere e capitano dell’Inter rappresenta una certezza assoluto per l’Inter di Conte. Da diverso tempo si parlava di un nuovo accordo tra le parti e oggi è stata una giornata decisiva. Il portiere rinnoverà il contratto per un altro anno, quindi fino al 2022: mancano solo i dettagli.