Handanovic, presto nuovo incontro per il rinnovo. Un messaggio da Inzaghi

Handanovic come noto è in scadenza di contratto con l’Inter al termine di questa stagione. Secondo TuttoSport, tra qualche settimana ci sarà un nuovo incontro per parlare del rinnovo, ma dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi arriva un messaggio chiaro anche per il futuro.

INDICAZIONE – L’Intenzione di Samir Handanovic è quella di proseguire con l’Inter, ma a patto che abbia l’opportunità di giocarsi una maglia da titolare con quello che sarà il nuovo portiere nerazzurro, André Onana. Dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi, però, è arrivato un messaggio anche in chiave futura che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il tecnico ha detto di non preferire l’alternanza fra portieri, e che le gerarchie a detta sua devono essere chiare. Una precisazione, questa, che secondo TuttoSport potrebbe avere dei risvolti fra un mese, quando si deciderà il futuro di Handanovic.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini