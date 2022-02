Handanovic non vuole lasciare l’Inter: pronto anche ad un sacrificio

Il capitano nerazzurro, Samir Handanovic, non ne vuole sapere di lasciare l’Inter. Il numero uno sloveno, infatti, pur di rimanere è pronto ad un sacrificio economico

SACRIFICIO − Handanovic via a fine stagione? Macché, il capitano non vuole lasciare l’Inter e anzi è pronto ad un sacrificio economico. Nonostante una stagione non proprio eccellente con alcune uscite a vuoto (l’ultima nel Derby), il capitano nerazzurro vuole giocarsi ancora le sue chance con la maglia dell’Inter. Pur di rimanere alla Beneamata, come riporta Sport Mediaset, Handanovic decurterà il proprio ingaggio. Attualmente, il portiere, il cui contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno, percepisce 3,2 milioni di euro in nerazzurro. A 37 anni, 38 il 14 luglio, lo sloveno è pronto a giocarsi le sue carte con André Onana.