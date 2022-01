Handanovic non turbato da Onana ma Inter non ha offerto il rinnovo: gli scenari – CdS

Handanovic non è mai stato realmente in discussione all’Inter ma l’arrivo di Onana farà cambiare qualcosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport odierno, il portiere sloveno al momento è tranquillo nonostante la società nerazzurra non gli abbia ancora proposto il rinnovo

NUOVA SITUAZIONE – L’arrivo di André Onana (vedi editoriale, ndr) non turba i sogni di Samir Handanovic, oggi. Anche se l’Inter non gli ha ancora proposto il rinnovo di contratto. La fiducia nei confronti dell’attuale capitano e numero 1 in casa Inter non manca. Non a caso, la dirigenza nerazzurra in coro lo difende dalle critiche per l’errore (collettivo e di reparto, ndr) in occasione del gol subito contro la Lazio. E Handanovic respinge ogni critica dall’esterno. Gli interessa solo il pensiero di allenatore e dirigenti. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Ramazzotti sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola, la sensazione è che sia Simone Inzaghi sia Beppe Marotta saranno d’accordo con la proposta di rinnovo. A fine stagione. E se Handanovic accettasse di vestire nerazzurro anche nella prossima stagione, inizierebbe il testa a testa con Onana per difendere la porta dell’Inter. Handanovic oggi vuole alzare la Supercoppa Italiana a San Siro contro la Juventus, poi (si) penserà al rinnovo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

