Handanovic-Inter, scadenza e decisione presa. Musso o Radu per il futuro

Handanovic è ai box per infortunio, ma è già tempo di pensare al futuro del portiere. Il contratto dell’estremo difensore è in scadenza nel 2021, ma l’Inter ha già preso la sua decisione in merito. Occhio all’eventuale arrivo in nerazzurro di Musso o Radu in estate. Di seguito le ultime novità da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

FUTURO DECISO – Nonostante l’infortunio delle ultime settimane e un contratto in scadenza nel 2021, l’Inter non ha dubbi su Samir Handanovic. I nerazzurri si fidano del portiere e hanno dato garanzie circa il rinnovo di contratto. La società ha, però, deciso di investire su un secondo portiere affidabile in estate (ecco le ultime su Viviano), con Padelli che resterà comunque in rosa. Si cerca un nome giovane: Musso e Radu sono i due papabili.