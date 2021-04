Handanovic ha fatto discutere di nuovo in queste settimane, visti gli errori multipli nelle ultime partite. L’Inter, stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, sta pensando a due portieri in particolare: questa la sua notizia durante “Sportitalia Mercato”.

RICAMBIO FRA I PALI – Alfredo Pedullà vede un’Inter vicina a cambiare portiere: «Samir Handanovic ha un contratto che scade nel 2022. Chiaramente il sogno dell’Inter è Juan Musso, che però ha una valutazione che per la famiglia Pozzo a Udine è di trenta milioni se non superiore. Mi risulta che, dopo Inter-Verona, abbiano parlato del discorso legato a Marco Silvestri. Ha un contratto in scadenza al 2022, andrà via a fine stagione: è un profilo che piace molto. Piace anche alla Lazio, che però prenderà un altro portiere, piaceva alla Roma. Ionut Andrei Radu è un portiere che può interessare il Verona e può essere inserito come contropartita».