Handanovic, Inter pensa al futuro della porta nerazzurra: il nome – SI

Condividi questo articolo

Samir Handanovic Atalanta-Inter

L’Inter sarebbe già al lavoro per il dopo Samir Handanovic, vale a dire per il possibile nuovo primo portiere a partire dalla stagione 2021/2022

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportItalia”, l’Inter starebbe muovendo i primi passi per Alex Meret. Potrebbe essere il portiere del Napoli il prescelto a difendere i pali della squadra nerazzurra a partire dalla stagione 2021/2022 al posto di Samir Handanovic, il cui contratto è in scadenza nel 2021, con promessa di rinnovo fino al 2022. Infatti Marotta e De Laurentiis avrebbero già discusso del friulano classe 1997 per un suo possibile trasferimento la prossima estate all’ombra della Madonnina. Il giovane è assistito da Federico Pastorello, agente che curò il passaggio dello sloveno al club meneghino quando quest’ultimo vestiva la maglia dell’Udinese.