Handanovic all’Inter legato a Onana: tre portieri valutati – TS

Handanovic è formalmente svincolato da tre giorni, ma non è scontato che abbia finito la sua permanenza all’Inter. Tuttosport lega la sua posizione a quella di Onana, con tre portieri valutati dal club.

CAPITANO IN BILICO – Il contratto di Samir Handanovic è scaduto il 30 giugno, ma l’Inter non l’ha salutato (al pari di Stefan de Vrij, per il quale non è ancora arrivato l’annuncio di un rinnovo comunque definito) e questo mantiene dubbi sul suo futuro. ll suo destino è legato a doppia mandata ad André Onana, per il quale si continua a parlare di cessione. Se il titolare dovesse andare via Tuttosport fa tre nomi: Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk (valutato quindici-venti milioni), Giorgi Mamardashvili del Valencia e Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Il profilo dell’eventule sostituto di Onana definirà anche se Handanovic resterà all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini