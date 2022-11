Handanovic, futuro con l’Inter da definire! Conteranno due aspetti – TS

Il futuro di Samir Handanovic con l’Inter è ancora da definire. Secondo Tuttosport le intenzioni dell’estremo difensore nerazzurro sono chiare: conteranno però due aspetti

FUTURO – Il futuro di Samir Handanovic con l’Inter è ancora tutto da definire. Secondo Tuttosport, l’intenzione dello sloveno è sempre stata quella di giocare per un altro anno per poi dedicarsi alla carriera da allenatore. Ma, prima di apporre la firma sul suo ultimo rinnovo di contratto, il portiere nerazzurro vorrà vedere quali saranno le motivazioni rimaste dopo una stagione da vice-Onana e, soprattutto, se vorrà continuare ad avere questo ruolo anche nel suo ultimo anno da calciatore in attività. L’Inter dal canto suo, spiega il quotidiano, rispetterà qualsiasi scelta del capitano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino