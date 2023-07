Handanovic più fuori che dentro: rinnovo con l’Inter in un caso − TS

Handanovic non ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, che è scaduto il 30 giugno di quest’anno. L’idea sembrerebbe essere quella di non procedere appunto verso il rinnovo, che però potrebbe in un caso arrivare. Il punto di Tuttosport.

RINNOVO IN UN CASO − Samir Handanovic e l’Inter, attualmente, non sono vincolati da nessun contratto. Il portiere è andato in scadenza al 30 giugno e per il momento non ci sarebbe l’intenzione di proseguire per un altro anno. Ma, secondo Tuttosport, non è comunque un’ipotesi totalmente esclusa. Perché l’Inter è alla ricerca di tre giocatori nel ruolo e, se le cose dovessero complicarsi, non è escluso un prolugamento “last second” per lo sloveno. Insomma, tanto o per meglio dire tutto per Handanovic dipenderà da come andrà il piano di Marotta e Ausilio per il nuovo pacchetto degli estremi difensori.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini