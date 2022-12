Handanovic destinato all’addio all’Inter! Già individuato il sostituto – TS

Handanovic è destinato a lasciare l’Inter a fine stagione. Secondo Tuttosport l’Inter avrebbe già individuato il sostituto

VICE-ONANA – L’Inter è già al lavoro sul mercato. Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, sta sondando il mercato dei portieri a parametro zero, segno che a fine stagione probabilmente ci sarà l’addio di Handanovic. In pole, per il ruolo di vice-Onana, c’è Neto, portiere del Bornemouth. Il brasiliano è molto apprezzato da Marotta, che lo ebbe alla Juventus come vice Buffon. Sullo sfondo restano Sommer, per cui però è forte la concorrenza del Bayern Monaco, e Rossi del Boca Juniors.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino