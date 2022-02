Handanovic avanti con l’Inter nonostante Onana: l’opzione sul tavolo – SM

Handanovic a fine stagione può lasciare l’Inter, quindi la sua fascia di capitano e il suo numero 1, a parametro zero. Un’opzione possibile ma più lontana rispetto a prima. Come ripreso da Sport Mediaset, la concorrenza di Onana non dovrebbe rappresentare un problema per il rinnovo

NUOVI EQUILIBRI IN PORTA – Il capitolo “rinnovi” in casa Inter non coinvolge solo Ivan Perisic (vedi aggiornamento). Come confermato da Sport Mediaset, nelle ultime ore la società nerazzurra ha incontrato anche l’entourage del capitano Samir Handanovic, il cui contratto scadrà proprio a fine stagione. Ci sono buone possibilità di permanenza all’Inter nonostante l’arrivo di André Onana a parametro zero dall’Ajax. E mentre scoppia la “grana” Andrei Radu (vedi articolo), l’Inter deve pensare alle nuove gerarchie in porta. Chi sarà il dodicesimo di chi? La possibile conferma di Handanovic a Milano, in ogni caso, è sul tavolo. All’attuale capitano e numero 1 la scelta.