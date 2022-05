Handanovic ancora all’Inter (con Onana). Radu verso l’addio: il punto

Samir Handanovic ha raggiunto un accordo con l’Inter per il rinnovo: sloveno in nerazzurro con Andre Onana. Ionut Radu in partenza.

HANDANOVIC – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, Samir Handanovic è pronto a rinnovare con l’Inter per un’altra stagione, sino al 30 giugno 2023. Primo accordo raggiunto tra portiere e club nerazzurro. Nelle prossime settimane spediti verso la firma, ultimo passaggio prima dell’ufficialità. Arrivato dunque l’ok da parte dello sloveno, nonostante l’arrivo di Andre Onana.

ONANA – Il camerunense ha già sostenuto le visite a gennaio ed andrà in gruppo a inizio prossima stagione con accanto l’attuale estremo difensore titolare della squadra nerazzurra a fargli da guida nella rosa meneghina.

RADU – Ionut Radu invece dovrebbe partire. Per il rumeno ci potrebbero essere alcune opportunità in Serie A tra le neopromosse ed altre società che puntano alla salvezza, ma anche all’estero. Lavori in corso, con tutto ancora da decidere.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com – Luca Bendoni