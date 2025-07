Hancko, niente Inter: va in Arabia! Accordo vicino con un club: le cifre – Sky

Hancko è pronto a diventare il primo grande colpo estivo di un club arabo. Il club saudita, recentemente affidato a Jorge Jesus e già guidato in campo da Cristiano Ronaldo, è a un passo dalla chiusura della trattativa per l’ingaggio del difensore slovacco classe 1997, in arrivo dal Feyenoord.

ALTRE AMBIZIONI – David Hancko non aspetta l’Inter (concentrata più che mai su Giovanni Leoni), e accetta l’offerta faraonica dell’Al-Nassr. Il centrale mancino era stato a lungo seguito da diversi club europei, tra cui in Italia l’Inter e la Juventus. I nerazzurri avevano effettuato dei sondaggi esplorativi nelle ultime settimane, valutando Hancko come possibile rinforzo difensivo nel caso in cui fossero andate a buon fine alcune operazioni in uscita. Anche la Juventus aveva tentato l’assalto nel mercato invernale di gennaio, senza però riuscire a trovare un accordo col club olandese. Ad approfittarne, ora, è l’ambizioso progetto saudita. L’accordo tra Feyenoord e Al-Nassr è di 35 milioni di euro. L’offerta dell’Al-Nassr, sia in termini economici che progettuali, ha convinto giocatore e club a dire sì alla Saudi Pro League.