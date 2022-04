Haller pallino di Ausilio, ma non solo Inter! Altri top club interessati

Haller è da tempo nel mirino dell’Inter, che a marzo ha incontrato gli agenti per capire la reale fattibilità. Secondo quanto riportato da The Sun, però, nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti diversi top club.

LA CONCORRENZA – Sebastian Haller è un giocatore apprezzato nell’ambiente Inter, in particolare da Piero Ausilio che lo segue ormai da diversi anni. L’attaccante franco-ivoriano al termine di questa stagione potrebbe andare via dall’Ajax, ma la concorrenza adesso è agguerrita. Secondo quanto riportato in Inghilterra, difatti, il nuovo allenatore del Manchester United, Ten Hag, ha espresso la volontà di portarlo con sé. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni, niente di così tanto impegnativo anche per lo stesso Bayern Monaco, altro club interessato soprattutto qualora dovesse andare via Robert Lewandwoski.