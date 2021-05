Hakimi via dall’Inter? Spunta la sorpresa Clauss in Francia come sostituto

Hakimi in questi giorni è stato oggetto di diverse voci di mercato. C’è chi dice che possa andare al PSG (vedi articolo), ma la speranza è che l’Inter riesca a trattenerlo. Nel frattempo, però, dalla Francia si parla di un eventuale sostituto proveniente dalla Ligue 1: Clauss del Lens.

IL SOSTITUTO? – L’Inter deve valutare cosa fare con Achraf Hakimi, visto il pressing del PSG. Secondo il quotidiano francese L’Équipe i nerazzurri stanno iniziando a guardarsi attorno, nel caso in cui il marocchino dovesse essere ceduto. C’è un nome a sorpresa proprio dalla Ligue 1: Jonathan Clauss, che ha segnato tre gol fornendo altrettanti assist in trentaquattro presenze col Lens. Risulta che i suoi agenti siano stati nella giornata di ieri a Milano, per valutare una trattativa. Clauss è un terzino destro francese, che farà ventinove anni il prossimo 25 settembre. Quella appena conclusa è stata la prima stagione al Lens, dopo un biennio in Germania all’Arminia Bielefeld. Sarà lui la scelta in caso di partenza di Hakimi?

Fonte: L’Équipe