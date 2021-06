Hakimi, si va verso definizione affare. Inter e PSG si risentiranno: le ultime

L’affare Achraf Hakimi starebbe andando verso la sua definizione: le ultime sul futuro dell’esterno dell’Inter nel mirino del PSG.

DEFINIZIONE – Queste le parole da parte di Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, sull’affare Achraf Hakimi. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha riferito che si andrà verso la definizione di questa operazione di mercato con l’acquisto del giocatore da parte del PSG. Dovrebbe ancora essere definita qualcosa tra i due club per quanto riguarda l’offerta. L’Inter sarebbe pronta a chiudere per 70 milioni di euro senza contropartite. Da vedere se tutto si concretizzerà nelle prossime ore, ma questa sarebbe la direzione.

ACCORDO – L’esterno marocchino avrebbe già un accordo con la società parigina. Il giocatore vorrebbe più la squadra francese che il Chelsea. Nelle prossime ore dunque Inter e PSG si dovrebbero risentire con l’auspicio da parte dei nerazzurri di cercare di completare il tutto con un’offerta da 70 milioni di euro.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano