Hakimi tornerebbe di corsa all’Inter! Ma per Dumfries a oggi c’è altro – CdS

Hakimi stasera sarà protagonista di Francia-Marocco, seconda semifinale dei Mondiali (ore 20). Come riporta il Corriere dello Sport, il laterale tornerebbe di corsa all’Inter che però pensa ad altri giocatori in caso di cessione di Dumfries (vedi articolo).

DI RIENTRO? – Se fosse per Achraf Hakimi non ci sarebbero dubbi: tornerebbe di corsa all’Inter! È quanto afferma il Corriere dello Sport, dando per certa la volontà dell’esterno del Marocco ceduto un anno fa al PSG. Al suo posto è arrivato Denzel Dumfries, che ora può essere sacrificato per le solite necessità di bilancio. Pensare, a oggi, che Hakimi possa tornare all’Inter è però definito “fantacalcio”. Più facile arrivare a Emerson Royal (vedi articolo), di fatto scarto del Tottenham di Antonio Conte che ha manifestato una grossa insofferenza verso il brasiliano. Nel caso occhio anche agli Spurs come possibile squadra interessata a Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno