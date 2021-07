Hakimi, Real Madrid non interessato: c’è l’OK per il trasferimento al PSG – CdS

Hakimi presto sarà ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Come riportato questa mattina dal “Corriere dello Sport”, il Real Madrid ha dato l’OK per il trasferimento.

AL PSG – Hakimi dall’Inter al PSG, il Real Madrid ha dato l’ok per chiudere la trattativa. Da mercoledì, avevano quarantotto ore di tempo per pareggiare l’offerta dei parigini, ma ieri hanno comunicato che non lo avrebbero fatto. L’esterno marocchino, acquistato 41,5 milioni, sarà rivenduto a 68 milioni più 4 di bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.